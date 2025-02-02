قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مضاعفات وأعراض التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وفي بعض الحالات، قد لا يعاني المريض من أي أعراض.

التهاب القولون التقرحي هو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا، مع زيادة طفيفة في التشخيص بين 50 و70 عامًا.

ما هو التهاب القولون التقرحي؟

يشير التهاب القولون إلى التهاب البطانة الداخلية للقولون، ويسبب أعراضًا مثل آلام البطن وتشنجات وانتفاخ البطن ودم في البراز والإسهال.

يمكن أن يحدث التهاب القولون بسبب عدة حالات، أحدها التهاب القولون التقرحي، وهذا هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

يتطور التهاب القولون التقرحي عندما تلتهب بطانة القولون والمستقيم، ويؤدي هذا إلى ظهور تقرحات على بطانة القولون، تبدأ في المستقيم وتنتشر إلى الأعلى، وقد يؤدي إلى حركات أمعاء متكررة وإفراز المخاط والقيح.

أعراض التهاب القولون التقرحي

تختلف خطورة أعراض التهاب القولون التقرحي بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، يمكن أن تتغير الأعراض أيضًا بمرور الوقت.

قد يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب القولون التقرحي من فترات من الأعراض الخفيفة أو عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق، وهذا ما يسمى بفترة الهدوء، ومع ذلك، يمكن أن تعود الأعراض وتصبح شديدة.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب القولون التقرحي ما يلي:

ألم في البطن

زيادة الأصوات البطنية

براز دموي

إسهال

حمى

ألم في المستقيم

فقدان الوزن

سوء التغذية

قد يسبب التهاب القولون التقرحي أعراضًا إضافية، مثل:

ألم المفاصل

تورم المفاصل

غثيان وانخفاض الشهية

مشاكل الجلد

تقرحات الفم

التهاب العين

أسباب ومخاطر التهاب القولون التقرحي

يعتقد الباحثون أن التهاب القولون التقرحي قد يكون نتيجة لنشاط مفرط لجهاز المناعة، ومع ذلك، فمن غير الواضح لماذا تستجيب بعض أجهزة المناعة بمهاجمة الأمعاء الغليظة بينما لا تفعل أجهزة أخرى ذلك.

لا يوجد لدى معظم الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي تاريخ عائلي للإصابة بهذه الحالة، ومع ذلك، فإن حوالي 8 - 14% من الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي لديهم فرد من العائلة مصاب بالتهاب الأمعاء.

بخلاف الجينات، فإن العوامل التي قد تلعب دورًا في تحديد من يصاب بالتهاب القولون التقرحي تشمل اضطرابات المناعة الأخرى والعوامل البيئية مثل البكتيريا أو الفيروسات أو المستضدات التي يمكن أن تحفز جهاز المناعة.

لقد وجد أن وسائل منع الحمل الفموية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

أنواع التهاب القولون التقرحي

يمكن تصنيف التهاب القولون التقرحي وفقًا لأجزاء الجهاز الهضمي التي يؤثر عليها.

التهاب المستقيم التقرحي: في التهاب المستقيم التقرحي، يصاب المستقيم فقط بالالتهاب.

التهاب القولون الأيسر: يسبب التهاب القولون الأيسر التهابًا في المنطقة الواقعة بين ثنية الطحال (بالقرب من الجزء العلوي من القولون، حيث ينحني) والجزء الأخير من القولون، ويشمل الجزء الأخير من القولون، المعروف باسم القولون البعيد، القولون الهابط والقولون السيني، ويُعرف التهاب القولون الأيسر أيضًا باسم التهاب القولون التقرحي البعيد.

التهاب المستقيم السيني: التهاب المستقيم السيني هو شكل من أشكال التهاب القولون الأيسر. يسبب التهاب المستقيم والقولون السيني.

التهاب القولون الشامل: يسبب التهاب القولون الشامل، المعروف أيضًا باسم التهاب القولون الشامل، التهابًا يتجاوز الجانب الأيسر من القولون، على الرغم من أنه يمكن أن يشمل القولون بالكامل، ويعتبر شكلًا حادًا من التهاب القولون التقرحي.

العلاجات الطبيعية لالتهاب القولون التقرحي

يمكن أن يكون لبعض الأدوية الموصوفة لعلاج التهاب القولون التقرحي آثار جانبية خطيرة، لذلك يلجأ بعض الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية لإدارة التهاب القولون التقرحي.

العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي تشمل:

البروميلين: يوجد هذا المزيج الإنزيمي بشكل طبيعي في الأناناس، ولكنه يباع أيضًا كمكمل غذائي، ويساعد في تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي وتقليل التوهجات.

البروبيوتيك: تعد الأمعاء والمعدة موطنًا لمليارات البكتيريا، وعندما تكون البكتيريا صحية، يمكن للجسم صد الالتهاب وأعراض التهاب القولون التقرحي بشكل أفضل، وتناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك أو تناول مكملات البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تعزيز صحة البكتيريا في الأمعاء.

السيليوم: يمكن أن يساعد هذا المكمل الغذائي للألياف في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء، وقد يخفف هذا من الأعراض ويمنع الإمساك ويجعل التخلص من الفضلات أسهل، ومع ذلك، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بالتهاب الأمعاء أن يعانوا من تقلصات البطن والغازات والانتفاخ عندما يتناولون الألياف أثناء نوبة التفاقم

الكركم: هذا التوابل الأصفر الذهبي مليء بالكركمين، وهو مضاد للأكسدة ثبت أنه يقلل من الالتهاب

مضاعفات التهاب القولون التقرحي

يزيد التهاب القولون التقرحي من خطر الإصابة بسرطان القولون، وكلما طالت مدة الإصابة بالمرض، زاد خطر الإصابة بهذا السرطان.

نظرًا لهذا الخطر المتزايد، يقوم الطبيب بإجراء تنظير القولون والتحقق من وجود سرطان بعد 8 سنوات من تلقي التشخيص.

وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، يوصى بإجراء فحوصات متكررة كل 1-3 سنوات، وتساعد الفحوصات المنتظمة في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، يمكن للفحوصات المتابعة اكتشاف الخلايا السرطانية في وقت مبكر.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعيشون مع التهاب القولون التقرحي الأيسر أو التهاب القولون الشامل إلى الفحص كل 1-2 سنة.

تشمل المضاعفات الأخرى لالتهاب القولون التقرحي ما يلي:

سماكة جدار الأمعاء

نزيف معوي

إنتان الدم أو عدوى الدم

جفاف شديد

تضخم القولون السام أو القولون المتورم بسرعة

تمزق القولون

التهاب الجلد والمفاصل والعينين

حصوات الكلى

تزداد مضاعفات التهاب القولون التقرحي سوءًا إذا لم يتم علاج الحالة بشكل صحيح.

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