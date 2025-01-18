خبير قانوني يكشف اختصاصات المحاكم الجزئية

كشف الخبير القانوني ياسر عرفات اختصاصات المحاكم الجزئية وإجراءات إقامة الدعوى أمامها وقال إن المحكمة الجزئية هي جهة قضائية تختص بالنظر في القضايا الجنائية التي تتعلق بـ الجرائم الكبرى.

وأضاف ان المحاكم الجزئية تشمل ايضا النظر في القضايا الأقل خطورة مثل السرقات البسيطة والاعتداءات الجسدية، مشيرا إلى أنه يتم توزيع القضايا بين المحاكم الجزائية الابتدائية، ومحاكم الاستئناف الجزائية، والمحكمة العليا في بعض الحالات.

-إجراءات رفع دعوي قضائية في المحكمة الجزائية

تمر الدعوى الجنائية في المحكمة الجزائية بعدة مراحل.

- تقديم الشكوى أو البلاغ للجهات المختصة

- ثم التحقيق الأولي وجمع الأدلة

- وبعد ذلك يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها

- يتبع ذلك إجراءات المحاكمة، حيث يتم الاستماع إلى الشهود والمتهمين

- تقديم الأدلة والدفوع من قبل الدفاع

-ثم تصدر المحكمة حكمها بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة

خطوات إقامة دعوى أمام المحاكم الجزئية

-تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها (بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة) الى قلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:ــ

-إسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته وموطنه المختار وإسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وعنوانه بدقة وشرح واف لوقائع الدعوى

- تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك الى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها (أما صحيفة الاستئناف.. قبل هذه الخطوة.. تقدم صحيفة الاستئناف لأمين سر محكمة أول درجة لتحرير معلومات تلخيص ما تم فيها بالدرجة الأولى حتى منطوق الحكم ثم تعتمد وتختم بمعرفة رئيس قلم أول درجة ثم تقدم إلى رئيس قلم كتاب محكمة ثاني درجة لتقدير الرسم المستحق عليها).

-يراجع الرسم المقدر بمعرفة مراجع الرسوم المختص وكذلك مراجعة حافظة المستندات.

-يتم التوجه إلى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول.

- ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ماعسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة.

-يعاد تقديم الأوراق الى رئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لإ

اعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

7) ثم نتوجه الى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه ويتم الإعلان خلال ثمانية أيام.

-كيفية التعرف على قضيتك يوم الجلسة

-في اليوم المحدد لنظر الدعوى يمكنك معرفة مقر قاعة الجلسة من موظف الاستعلامات أو بالإطلاع على كشف بيان وترتيب الجلسات المتعارف عليه بــ (الرول) ويكون معلقا على مدخل القاعة للجمهور.

-يكون الحضور للخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم من المحامين بتوكيل رسمي عام قضايا يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة.

- يمكنك الاستعلام عما تم في الدعوى بالإطلاع على دفتر يومية الجلسة لدى أمين سر الجلسة في ميعاد خال من الجلسات.

-ويمكن الاستعلام ا

أيضا من مقار وعنوانين المحاكم والنيابات (القاهرة ــ الجيزة ــ أكتوبر).

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