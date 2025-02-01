سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

تحولت سيارة لامبرجيني جديدة، اليوم السبت، إلي حطام بينما كان يقودها موظف لتسليمها في بيروت.

ووقع الحادث بعد انتظار صاحبها عام كامل ليحطمها الموظف بدقائق.



وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد قاد موظف الشركة في بيروت سيارة أحد الزبائن لتزويدها بالوقود قبل تسليمها له، ليقع الحادث على بعد أمتار من الشركة.

ويقدر ثمن السيارة بحوالي 700 ألف دولار، وقد طلبها الزبون من الخارج منذ قرابة السنة، على أن يستلمها يوم أمس قبل أن تتحطم بدقائق قبل تسلمها.

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