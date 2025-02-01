السبت 01 فبراير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية، إزاي تقدم تظلم خطوة بخطوة

نتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو
نتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو
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أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار يوم الأربعاء الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بنسبة نجاح بلغت 85.9%.

وشهدت جميع الأقسام التعليمية في محافظة الجيزة نتائج مشرفة، حيث حققت إعدادية القسم المهني نسبة نجاح بلغت 98.39%، وحققت مدارس الصم وضعاف السمع ومكفوفي البصر نسبة نجاح 100%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اضغط هنا

موعد فتح باب التظلمات بمحافظة الجيزة 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة، حيث يمكن للطلاب الذين يرغبون في مراجعة درجاتهم التقدم بطلبات التظلم إلى مديرياتهم التعليمية.

خطوات التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة 

 

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور:

على الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من فترة التظلمات للتأكد من دقة نتيجة الشهادة الإعدادية، والتركيز على الدراسة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.
 

وتنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات فور اعتمادها رسميا.

وتوفر “فيتو” خدمة الاطلاع علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظات من خلال الاسم ورقم الجلوس. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الوادي الجديد من هنا  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة بورسعيد من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسكندرية من هنا 

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