100 % نسبة نجاح "الصم والمكفوفين" في الشهادة الإعدادية بالجيزة

حقق طلاب مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين بمحافظة الجيزة إنجازًا مبهرًا في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح بينهم 100%، متجاوزين بذلك جميع التوقعات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جميع الطلاب المتقدمين من فئتي الصم وضعاف السمع والمكفوفين، والبالغ عددهم 62 طالبًا وطالبة في مدارس الصم و22 طالبًا وطالبة في مدارس المكفوفين، اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على الحد الأدنى للنجاح.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهني 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للامتحانات حضر منهم 248 طالبا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.