احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بضغطة زر على هذا الرابط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الأول وخطوات الاستعلام عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة ( الرابط هنا )، وكتابة رقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

وحققت محافظة الجيزة إنجازًا جديدًا في مجال التعليم، حيث أعلن محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، اليوم عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، مسجلة نسبة نجاح بلغت 85.90%.

وبهذا الإعلان، يكون الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة على موعد مع الفرحة، حيث تمكن أكثر من 174 ألف طالب وطالبة من اجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية بنجاح من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 204 ألف طالب وطالبة.

تفوق ملحوظ في مختلف القطاعات بنتيجة الشهادة الإعدادية

ولم يقتصر النجاح على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب، بل امتد ليشمل جميع الفئات، حيث حقق طلاب القسم المهني نسبة نجاح بلغت 98.39%، فيما حقق طلاب مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين نسبة نجاح 100%.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس بعد أن ظهرت في المحافظات التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.