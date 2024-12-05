جمعية الأرمن تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس كورال دزيادزان بالأوبرا

تحتفل جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، بمرور عشرين عامًا على تأسيس كورال دزيادزان، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل 8 ديسمبر، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة

وقال الدكتور جورج نوبار رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، إن الحفل يأتي في إطار ما تقدمه الجمعية من دعم كامل للموهوبين والمتميزين من أبناء الطائفة الأرمنية بمصر في شتى المجالات.

وتابع: كورال دزيادزان أسسه المايسترو مهران غازليان وحرمه السيدة: كوهار غازليان في عام 2004، بدعم ورعاية من جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، بهدف دعم وتنمية مواهب أطفال الطائفة الأرمنية بمصر، وربطهم بالأغاني التراثية الأرمنية، وبسبب التنوع ما بين الأطفال وما سيقدمونه من أغاني، والذي يشبه تنوع ألوان قوس قزح، وحتى تكون حياتهم مفرحة ومليئة بالألوان المبهجة، فقد تم اختيار اسم دزيادزان، ومعناها بالأرمنية قوس قزح.

حفل ذكرى إنشاء كورال دزيادزان

وأشار عبدالله الصاوي المنسق العام للحفل، إلى أن برنامج الحفل يبدأ بعزف السلامين الجمهوريين لجمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا، ثم كلمة للدكتور: جورج نوبار رئيس الجمعية، يليها عرض فيلم تسجيلي قصير عن تاريخ الكورال وأهم المحطات خلال العشرين عامًا الماضية، ومن المقرر أن يشدو الكورال بعشرين أغنية بأربعة لغات العربية والأرمينية والإنجليزية والإيطالية وتتضمن الفقرة الأولى للكورال 10 أغاني منوعة، ثم استراحة قصيرة، تليها 10 أغاني أخرى، كما سيتم في ختام الحفل تكريم المايسترو: مهران غازليان والسيدة حرمه؛ ومنحهم درع الجمعية عرفانًا وتقديرًا من الجمعية لما بذلوه من جهد مع الكورال على مدار العشرين عامًا الماضية.

جدير بالذكر أن جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، تأسست عام 1911 بالقاهرة، كفرع للاتحاد الخيري الأرمني العام الذي تأسس بالقاهرة عام 1906، برئاسة بوغوص نوبار باشا، بهدف تقديم الدعم والرعاية للأرمن الموجودين بمصر، وتوطيد أواصر المحبة والتواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين المصري والأرميني، وقد تنوعت أنشطة الجمعية على مدار أكثر من مئة عام ما بين العمل الخيري، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والأدبية والفنية.

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