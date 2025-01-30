انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق سيارة في السلام

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة سيارة نشب بها حريق بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



حريق سيارة بالسلام

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارة بالكامل، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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