استدعاء مجري التحريات بواقعة إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع ببدر

استدعت النيابة العامة ببدر، مجري التحريات بحريق شب بمصنع في الروبيكي بمدينة بدر والذي نتج عنه إصابة ١٠ أشخاص بحالة اختناق، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي حدث داخل المصنع وامتدت لمحتوياته ما أشعل الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بعد مجهود كبير، وبدأت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

ويواصل فريق المعمل الجنائي جهوده لكشف ملابسات الواقعة عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إشارة عاجلة من شرطة النجدة تفيد باندلاع النيران داخل المصنع المكون من 3 طوابق.

على الفور، دفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع تفاقم الكارثة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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