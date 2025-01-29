أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يحذر أندية الدوري.. حريق يؤجل تقديم صفقات مانشستر سيتي.. والزمالك يحسم مصير بنتايك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية وجاء أبرزها كالتالي:

اتحاد الكرة يلزم الأندية بتطبيق بوابة الفيفا

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الفروع والمناطق يلزمها بإخطار جميع الأندية التابعة لها بنظام الاتحاد الدولي FIFA LEGAL PORTAL "بوابة فيفا القانونية"، والخاص بالاستخدام الإلزامي لبوابة الفيفا القانونية، مع التأكيد على الأندية بضرورة التسجيل بها عن طريق إيميل الـTMS لكل نادٍ، وذلك حرصا من الاتحاد على مصالح الأندية المصرية، حيث لن تصل أي إجراءات قانونية لعلم الأندية إلا عن طريق هذا الموقع.

أصبحت البوابة القانونية الرقمية للفيفا السبيل الوحيد لمباشرة جميع الإجراءات أمام هيئة صنع القرار والهيئات القضائية، وكذلك المنفذ الحصري لكل المراسلات المتعلقة بالإجراءات القانونية أمام محكمة FIFA وهيئاته القضائية.

تهدف المنصة القانونية لـ FIFA إلى ضمان تواصل بسيط وآمن بين FIFA والأطراف المعنية، كما تصبو إلى تحقيق فهم أفضل للإجراءات وتحسين إمكانية تتبعها، لذا وجب على كل الاتحادات الوطنية لكرة القدم والأندية واللاعبين والمسؤولين وجميع المعنيين في الإجراءات القانونية أمام هيئة اتخاذ القرار بـ FIFA أو باقي هيئاته القضائية التسجيل في المنصة الرقمية القانونية للفيفا.

مصير بنتايك مع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مستقبل محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وحقيقة طلب اللاعب فسخ تعاقده.

وقال المصدر: اللاعب لم يطلب فسخ تعاقده ومستمر حتى نهاية إعارته مع الفريق وهناك اتجاه قوي لدى الزمالك لتفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الفرنسي.

بن شرقي يجتاز الكشف الطبي

اجتاز المغربي أشرف بن شرقي الكشف الطبي الذي خضع له خلال الساعات القليلة الماضية؛ تمهيدا لإعلان تعاقده مع النادي الأهلي في صفقة انتقال حرة، ليكون رابع صفقات الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي أن اللاعب يخضع لجلسة تصوير الآن؛ تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع القلعة الحمراء.

وكان المغربي أشرف بن شرقي قد وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى أحد المستشفيات في مدينة القاهرة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن تعاقده مع النادي الأهلي ليكون رابع صفقات الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

جلسة في مران الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي؛ استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري.

وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب.

حريق يؤجل تقديم صفقات مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل تقديم الصفقات الجديدة للفريق لموعد لاحق بعد الحريق الذي اندلع أمام ملعب الاتحاد قبل مباراة كلوب بروج في منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مان سيتي في بيان رسمي: يستطيع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد أن حريقًا اندلع في أحد أكشاك البضائع الخارجية، الواقعة بالقرب من مدخل مدرج كولين بيل الغربي.

وأضاف البيان: تتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث وتم إخماد الحريق الآن. إن سلامة جميع الحاضرين في المباراة الليلة هي أولويتنا القصوى، وبالتالي تم إلغاء جميع الأحداث المخطط لها لاستقبال المدرج الغربي، بما في ذلك حفل الترحيب باللاعبين الجدد، ومن بينهم عمر مرموش، ووصول الفريق الأول.

الأهلي يضع حجر الأساس لاستاده الجديد في احتفالية ضخمة فبراير المقبل بالأقصر

يقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل للإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.



ومن المقرر أن يتواجد كأس العالم للأندية في مصر خلال شهر فبراير المقبل لزيارة النادي الأهلي وذلك في إطار جولته الترويجية لكل الأندية المشاركة في البطولة، المقرر لها أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.