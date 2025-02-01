محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، يحتضن ملعب فيتاليتي مباراة بورنموث ضد ليفربول مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث



تنطلق مباراة ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1، في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.

ويستعد الفرعون المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ليفربول ضيفا على بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24.

عدد أهداف محمد صلاح بالدوري الإنجليزي



ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول خارج أرضه أمام بورنموث وفي رصيده 19 هدفا في 22 مباراة فقط في النسخة الحالية من "البريميرليج".

أساطير الدوري الإنجليزي

وإذا أحرز "الفرعون" المصري هدفا في مباراة اليوم سينضم إلى قائمة أساطير سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة في البطولة، وهم آلان شيرر (7 مواسم)، سيرجيو أجويرو (6)، هاري كين (6) وتييري هنري (5).

قائمة هدافي البريميرليج

ويطمح "مو" لمواصلة هوايته في هز شباك منافسيه من أجل مواصلة اعتلاء صدارة قائمة هدافي "البريميرليج" حيث يمتلك في رصيده حاليا 19 هدفا متفوقا بفارق هدف وحيد على هالاند نجم مانشستر سيتي، وفارق هدفين عن إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين.

كما أصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم فرانك لامبارد في قائمة الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري الإنجليزي والذي يحتل المركز السادس برصيد 177 هدفا إذ يمتلك محمد صلاح 176 هدفا، مع العلم أنه يبتعد بفارق 8 أهداف فقط عن سيرجيو أجويرو الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة.

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