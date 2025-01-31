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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة قبل انطلاق الجولة الـ 24 مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 24

1- ليفربول  53 نقطة 
2- آرسنال  47 نقطة 
3- نوتينجهام فورست  44 نقطة 
4- مانشستر سيتي  41 نقطة 
5- نيوكاسل يونايتد  41 نقطة 
6- تشيلسي  40 نقطة 
7- بورنموث  40 نقطة 
8- أستون فيلا  37 نقطة 
9- برايتون  34 نقطة 
10- فولهام  33 نقطة 
11- برينتفورد  31 نقطة 
12- مانشستر يونايتد 29 نقطة  
13- كريستال بالاس  27 نقطة  
14- وست هام يونايتد  27 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير  24 نقطة 
16- إيفرتون  23 نقطة 
17- ليستر سيتي  17 نقطة 
18- وولفرهامبتون  16 نقطة 
19- إبسويتش تاون  16 نقطة 
20- ساوثهامتون  6 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي 

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المنتظر أن تشهد الجولة قمة بين أرسنال ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

نوتينجهام فورست ضد برايتون - 2:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

نيوكاسل ضد فولهام - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيفرتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

بورنموث ضد ليفربول - 5 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

وولفرهامبتون ضدأستون فيلا - 7:30 مساءً - السبت 1 فبراير 2025

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

برينتفورد ضد توتنهام - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

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