سلوت يتحدث عن أزمة تجديد محمد صلاح ومستقبله

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أنه غير متفاجئ بوجود اهتمام من أندية أخرى بالتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم "الريدز".

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: "سيكون من المفاجئ أن يقول أحد إنه لا يريد محمد صلاح، لقد قدم أداء جيدا لسنوات عديدة ونجح في ذلك دون نصيحتي حتى يتمكن من الاستمرار في فعل ما هو الأفضل لمسيرته".

وأوضح: "لست مندهشا من أن هناك أندية تريده، لقد فعل الكثير من الأشياء الذكية في مسيرته لذلك سيتخذ القرار الصحيح بالنسبة له ونأمل أن يكون بالنسبة لنا أيضا".

وأردف: "لا يتعلق الأمر فقط بالثلاثة الذين تنتهي عقودهم، إنها عملية متواصلة للتحدث مع اللاعبين".

وعن موقف فيدريكو كييزا قال: "كييزا مستعد للعب مزيد من الدقائق، إذا كان بإمكانه اللعب لمدة 90 دقيقة في دوري الأبطال فيمكنه فعل ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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