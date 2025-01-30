وصفه بالفوضى، نجم ليفربول يهاجم النظام الجديد بدوري أبطال أوروبا

وصف لاعب ليفربول، آندي روبرتسون، النظام الجديد من دوري أبطال أوروبا بالفوضى بعد نهاية مرحلة الدور الأول من المنافسة.

روبرتسون يتحدث عن نظام دوري أبطال أوروبا

وقال روبرتسون، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": في اليوم الأخيرة الأمور بدت كأنها فوضى، فقد كان الترتيب يتغير باستمرار، لذا أنا سعيد بأن مكاننا كان محسومًا مسبقًا".

واسترسل: "إقامة جميع المباريات في ليلة واحدة، خلق الكثير من الإثارة.. لكن بغض النظر عن النظام، هدفنا كان الوصول إلى دور الـ16، ثم نرى إلى أين يمكننا الذهاب".

وأكمل روبرتسون: "أنا سعيد لأننا تأهلنا مباشرةً إلى الدور التالي، دون الحاجة إلى خوض الملحق.. كل المباريات ستكون صعبة، لذلك سننتظر لنرى من سنواجه بعد انتهاء الملحق.

وتابع: "النتائج الأخرى صبت في صالحنا، ما جعلنا ننهي دور المجموعات في الصدارة، وهو ما كنا نطمح إليه منذ بداية الموسم".

وحول تألق اللاعبين الشباب ضد ايندهوفن، قال روبرتسون: "لقد قدموا أداءً رائعًا.. جيمس ماكونيل كان مميزًا في خط الوسط، وتحرك للأمام بشكل رائع.. جايدن دانس قدم أداءً قويًا في الهجوم، واستطاع الاحتفاظ بالكرة بشكل ممتاز".

وأردف: "كما حصل بعض اللاعبين أصحاب الخبرة على فرصة للمشاركة، وكان فيديريكو كييزا جيدًا جدًا، وتمكن من لعب 90 دقيقة، وهو ما كان يحتاجه".

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