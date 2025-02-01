قائمة الأساطير تناديه، محمد صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد في مباراة بورنموث

ليفربول ضد بورنموث، يستعد الفرعون المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول ليفربول ضيفا على بورنموث اليوم السبت في ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ24.

عدد أهداف محمد صلاح بالدوري الإنجليزي



ويدخل محمد صلاح مباراة ليفربول خارج أرضه أمام بورنموث وفي رصيده 19 هدفا في 22 مباراة فقط في النسخة الحالية من "البريميرليج".

أساطير الدوري الإنجليزي

وإذا أحرز "الفرعون" المصري هدفا في مباراة اليوم سينضم إلى قائمة أساطير سجلوا 20 هدفا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة في البطولة، وهم آلان شيرر (7 مواسم)، سيرجيو أجويرو (6)، هاري كين (6) وتييري هنري (5).

قائمة هدافي البريميرليج

ويطمح "مو" لمواصلة هوايته في هز شباك منافسيه من أجل مواصلة اعتلاء صدارة قائمة هدافي "البريميرليج" حيث يمتلك في رصيده حاليا 19 هدفا متفوقا بفارق هدف وحيد على هالاند نجم مانشستر سيتي، وفارق هدفين عن إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث في قائمة الهدافين.

كما أصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة سجل فرانك لامبارد في قائمة الهدافين التاريخيين في بطولة الدوري الإنجليزي والذي يحتل المركز السادس برصيد 177 هدفا إذ يمتلك محمد صلاح 176 هدفا، مع العلم أنه يبتعد بفارق 8 أهداف فقط عن سيرجيو أجويرو الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ساعيا لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تأمين الصدارة مع العلم بأن ليفربول يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة.

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