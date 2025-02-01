7 خصائص لخدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

وأطلق بنك مصر خدمة المحافظ الإلكترونية BM Wallet لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

مزايا وخصائص المحافظ الإلكترونية



وتشمل المزايا والخصائص في المحافظ الإلكترونية في بنك مصر مايلي:



• يمكن فتحها للعملاء وغير العملاء بالبنك.

• المحفظة فيها خدمة فوري لدفع كافة أنواع الفواتير.

• إمكانية السحب والإيداع من ال ATM.

• يشترط لاستخراج المحفظة أن لا يقل السن عن 21 سنة.

• غير متوفر بها بطاقة افتراضية.

• متوفر بها استقبال حوالات.

• يمكن ربطها ببطاقات ( Debit ) بطاقة الخصم المباشر،( Credit ) بطاقة الائتمان،( Prepaid ) بطاقة مدفوعة مقدمًا.

رقم الحساب الدولي IBAN هو وسيلة تحويل للاموال بين العملاء تضمن إتمام التحويل بسهوله وسرعه دون أخطاء ويساعد على تجنب الاخطاء التي تتسبب في تأخير وصول التحويلات البنكية.

ويمكن الوصول الي رقم الحساب الدولي IBAN في بنك مصر والاطلاع عليه من خلال خدمه الانترنت البنكى او موقع البنك او التواصل هاتفيا عبر 19888.

الإنترنت البنكي من بنك مصر

ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في الإنترنت البنكي مايلي:

تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

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تحويل الأموال للبنوك المحلية.

التحويل خارج مصر.

سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

إضافة تعليمات مستديمة.

فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات.

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

إمكانية إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد.

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