الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

الهواتف المتاح تشغيل الإنترنت البنكي عليها في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

كشف بنك القاهرة أن  تطبيق الانترنت البنكي للأفراد (BDC Mobile Banking) متاح حاليا للتليفونات الـ IOS, Android, and Hawaii ويمكن تحميلة من المتجر (Store).

و أضاف البنك انه اذا كان يوجد مشكلة باستخدام التطبيق يمكن للعملاء استخدام الخدمة من خلال الموقع لموضح أدناه:-

 https://www.bdconline.com.eg/BDCRetail/servletcontroller

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إلغاء محفظة القاهرة كاش من خلال الإنترنت أو الموبايل البنكي.

وكشف مسئولون بنك القاهرة أنه في  حالة الرغبة فى إلغاء المحفظة يتم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك للإلغاء

يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعملائه، وعلى رأسها تطبيق القاهرة كاش.

خدمات تطبيق القاهرة كاش

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1-  إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

 

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

 

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

 

 

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