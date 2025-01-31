الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع أعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة انستا باي إلى 36

انستاباي
انستاباي

 كشف موقع البنك المركزي عن وصول عدد البنوك المشتركة في خدمة انستا باي للعملاء إلى نحو 36 بنكا.

ويواصل البنك المركزي التنسيق والعمل علي إلحاق المزيد من البنوك في تقديم خدمة انستاباي للعملاء.

 

وشبكة المدفوعات اللحظية هي منظومة وطنية لربط كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، حيث تعتبر الشبكة واحدة من أهم الإنجازات التقنية التي تقوم بخدمة البنية التحتية للتكنولوجيا المالية حيث أنها تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، تم الإطلاق الفعلي للمنظومة بتاريخ 22 مارس 2022.

 

حيث تتيح الشبكة إجراء عمليات التحويل بصورة لحظية وبعض الخدمات الأخرى، وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما يشمل العطلات الرسمية.

 

خدمات انستاباي 

وتشمل قائمة الخدمات التي نقدمها تطبيق انستاباي للعملاء مايلي:

من خلال شبكة المدفوعات اللحظية يمكن تنفيذ مختلف المعاملات المالية وغير المالية:

ربط حساباتك لدي البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد.

التحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

طلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة.

الاستعلام عن الرصيد.

الاستعلام عن كشف الحساب المختصر.

تنفيذ عمليات التبرعات.

سداد الفواتير وشحن الرصيد لحظيًا.

تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتقديم خدمات شبكة المدفوعات اللحظية من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك مثل الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي الخاص بالبنك.

التحويل لجميع البطاقات المصرفية داخل جمهورية مصر العربية بما يشمل بطاقات الائتمان.

إرسال الأموال من خلال الرابط الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريع.

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