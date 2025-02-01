العائدون من الموت في مواجهة جلادي الصهيونازية.. رسائل حماس في صفقة التبادل تربك حسابات تل أبيب: لكم أسراكم ولنا أرضنا (فيديو)

استغلت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عملية تبادل الأسرى التي تمت اليوم السبت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووجهت عدة رسائل نفسية ومعنوية لدولة الاحتلال.

وحرصت حركة حماس على توظيف تفاصيل عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مع تل أبيب بدقة، إذ تعمدت إبراز مشاهد إطلاق سراح المحتجزين كرسالة تهدف إلى تقويض هيبة جيش الاحتلال.

هدايا وتذكارات للأسرى وظهور لافت لعناصر القسام

ووثقت مجموعة من الصور لقطات كشفت عن تسليم كتائب القسام هدايا تذكارية وشهادات تقدير للأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم.

لم تقتصر "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحماس، على مشاهد الاحتفاء بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بأسلوب منظم، بل تعمدت تقديمهن بملابس أنيقة وسط مراسم رسمية شملت الهدايا والتذكارات، في حين ظهر مقاتلوها ببزات نظيفة، وسيارات متينة لم تتأثر بغبار القصف العنيف، وكأنها رسالة بأن الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بغزة لم يحقق أهدافه المرجوة.

كما أن الطريقة التي ظهر بها الأسرى الإسرائيليون قدمت مكسبًا دعائيًا لحماس أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، حيث بدوا في حالة جيدة رغم القصف والحصار المفروض على غزة، ما يعزز رواية الحركة حول إدارتها للوضع الإنساني في ظل التصعيد.

صور شهداء قادة كتائب القسام

وعلقت حركة المقاومة حماس اليوم السبت، على عملية تسليم الـ3 أسرى الإسرائيليين، والذي يحمل أحدهم الجنسية الأمريكية، أمام منصة تحمل صور شهداء قادة كتائب القسام.

وقالت في بيان إنه في إطار صفقة طوفان الأحرار (في إشارة لصفقة تبادل الأسرى)، أفرجت المقاومة عن عدد 3 أسرى للعدو الصهيوني أحدهم (إسرائيلي) يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

واعتبرت حماس أن مشهد عملية التسليم أمام منصة تحمل صور القادة محمد الضيف قائد الكتائب، ورفاقه من أعضاء المجلس العسكري للقسام، هي بمثابة رسالة عهد ووفاء، وبأن مقاتلي القسام باقية وستكمل المشوار.

وأشارت حماس إلى أن صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلًا لتحرير الأرض والمقدسات.

ظهور قائد كتيبة الشاطئ «هيثم الحواجري»

كما شهدت عملية تبادل الأسري اليوم، ظهور قائد كتيبة مخيم الشاطئ هيثم الحواجري الذي سبق وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله.

وخلال عملية التبادل التي جرت في ميناء غزة غرب المدينة، ظهر هيثم الحواجري قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس على منصة تسليم الأسير الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيجال، وسبق أن أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ديسمبر 2023 اغتيال الحواجري في غارة نفذها سلاح الجو.

يسرائيل هيوم



تقارير: خلال عملية تسليم الأسير كيث سيغل في ميناء غزة، كان من بين الحاضرين قائد كتيبة الشاطئ في القسام، هيثم الحواجري، الذي كانت إسرائيل قد أعلنت عن اغتياله خلال الحرب في 03/12/2023. pic.twitter.com/Bhb31nh2V8 — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) February 1, 2025

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بيانا، اليوم السبت، اعترف فيه بأن الحواجري ما زال على قيد الحياة.

وأضاف: "بعد فحص آخر يتضح أن المستند الاستخباري الذي تم الاستناد عليه في الشاباك وهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية لم يكن صحيحًا وأنه لم يتم القضاء عليه في الغارة".

نقل الأسري في مركبة تعود لقوات جيش الاحتلال

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام نقلت الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون بمركبة تعود لقوات جيش الاحتلال، تم الاستيلاء عليها منذ هجوم 7 أكتوبر 2023.

كتائب القسَّام جايين لتسليم الأسرى

بمركبة صهيونية غنموها في السابع من أكتوبر

يتفننون في إذلالهم! pic.twitter.com/srYta1lbrS — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) February 1, 2025

تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وانتهت عملية تبادل رابعة للأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، وشملت إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وصلوا اليوم إلى مدينة رام الله.

وأفرج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من سجن عوفر الإسرائيلي، وسط تعزيزات إسرائيلية بمحيط السجن.

هكذا أفرجت كتائب القسام عن الأسيرين الإسرائيليين "كالدرون وبيباس" اللذين اعتقلتهما في السابع من أكتوبر. pic.twitter.com/X596uzzNe8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 1, 2025

ومن المقرر أن يتم نقل 110 من الأسرى المفرج عنهم إلى غزة. وأظهرت الصور وصول الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة رام الله وسط استقبال شعبي كبير من ذويهم وأقاربهم.

تحرير 111 من أسري أبناء غزة

وشملت الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

علما بأن النادي قد أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.

ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقصّر.

المئات من عناصر كتائب القسام تتجهز للإفراج عن أسير إسرائيلي في ميناء #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/dtbqxlDxuj — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 1, 2025

دخول الهدنة في غزة حيّز التنفيذ

يذكر أن عملية التبادل اليوم هي الثانية هذا الأسبوع والرابعة منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ.

ونص اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب الاحتلال من المناطق المأهولة في القطاع.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى ستمتد ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل نحو 1900 فلسطيني.

كذلك نصّ على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيّز التنفيذ، أي الاثنين في الثالث من فبراير، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

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