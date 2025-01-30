الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي في مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم ببدر

حادث تصادم أرشيفية
حادث تصادم أرشيفية

 استعجلت نيابة بدر، تقرير الطب الشرعي بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص أعلى الطريق بالحى المتميز بمدينة بدر.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث تصادم بمدينة بدر

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من من الأهالي بوجود مصادمة ومصابين بالحى المتميز بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 أخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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أصابة 5 أشخاص في حادث الحركة المرورية الطب الشرعي النيابة العامة حادث تصادم بمدينة بدر نيابة العامة

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