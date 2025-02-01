الشمس يجدد عقد بطل الخماسي محمد الجندى وينهي صفقة سلمى أيمن

جدد مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد تعاقده مع البطل العالمى محمد أسامة الجندى لاعب الخماسى الحديث لمدة 4 سنوات قادمة حتى الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.

يأتي ذلك فى اطار خطة المجلس الشمساوى لتجهيز اللاعب لحصد ميدالية أولمبية أسوة بشقيقه الأكبر البطل الأولمبى أحمد أسامة الجندى المتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024 وفضية أولمبياد طوكيو 2020.

كما تعاقد المجلس الشمساوى مع بطلة الخماسى الحديث سلمى أيمن الفائزة بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 لمرحلة الأنسات لتجهيزها للفوز بأول ميدالية أولمبية على مستوى السيدات فى أولمبياد لوس أنجلوس.



وقال الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس أن الجميع يتمنى أن يرى أبنائه مثل أحمد الجندي الذي حصد ذهبية أولمبياد باريس 2024 للخماسي الحديث، وهي الذهبية الوحيدة لمصر في البطولة العالمية.

وأوضح أن تجديد عقد محمد أسامة الجندي والتعاقد مع سلمى أيمن، يأتي في إطار سياسة المجلس لمواصلة كتابة التاريخ في اللعبة ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وشهد حفل توقيع عقود البطل العالمى محمد الجندى رفقة د. أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس شقيقه الأكبر البطل الأولمبى أحمد اسامة الجندى ووالدته د. منى شفيق عضو مجلس إدارة اتحاد الخماسى الحديث بجانب أعضاء المجلس الشمساوى المستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والمهندس كريم مسعود والمحاسب عمرو عثمان أعضاء المجلس.

كما حضر توقيع عقود محمد الجندى وسلمى أيمن والدها أيمن عبدالمقصود والعميد أحمد عبدالله عضو النادي وكذلك المحاسب تامر على مستشار المجلس والأستاذ مأمون العطار المدير التنفيذى للنادى والكابتن أحمد عبدالله المشرف العام على قطاع النشاط الرياضى بالنادي والكابتن خالد عصفور رئيس جهاز الخماسى الحديث بالنادي.

وعقب توقيع العقود توجه المجلس الشمساوى والبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندى وشقيقه الأصغر محمد اسامة الجندى وسلمى أيمن برفقة الحضور لافتتاح صالة الخماسى الحديث الجديدة أسفل مجمع حمام السباحة الجديد حيث تواجد المئات من لاعبى اللعبة والأجهزة الفنية للألعاب الرياضية بالنادي وانطلقت الألعاب النارية وحمل الأبطال الصغار الورود قبل قص شريط افتتاح الصالة الجديدة التى تم تدشينها فى عهد المجلس الحالى.

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