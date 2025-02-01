كتائب القسام تسلم الأسير الأمريكي كيث سيجال للصليب الأحمر

سلمت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كيث شمونسل سيجال، إلى الصليب الأحمر الدولي بعد اعتلائه منصة في ساحة واسعة على شاطئ البحر بميناء غزة.

صفقة التبادل

ووقع ممثل الصليب الأحمر، على وثيقة استلام الأسير البالغ من العمر 65 عامًا، تمهيدًا لنقله إلى إسرائيل.

وسلمت "حماس" زوجة سيجال ضمن صفقة التبادل التي أبرمت في نوفمبر 2023، وكان من المقرر أن يكون سيجال ضمن الدفعة التالية لتبادل الأسرى، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف الحرب، ما عطل إطلاق سراحه.

وفي 27 أبريل الماضي، بثت حركة "حماس" مقطعًا مصورًا لمحتجزين إسرائيليين يطالبان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة قريبًا، تتيح للمحتجزين العودة إلى ديارهم أحياء، وحذرا من أنهما "يعيشان أوضاعًا صعبة تحت القصف"، وكان سيجال أحد هذين المحتجزين.

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