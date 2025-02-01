السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كتائب القسام تسلم الأسير الأمريكي كيث سيجال للصليب الأحمر

الأسير الأمريكي
الأسير الأمريكي

سلمت عناصر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كيث شمونسل سيجال، إلى الصليب الأحمر الدولي بعد اعتلائه منصة في ساحة واسعة على شاطئ البحر بميناء غزة.

صفقة التبادل

ووقع ممثل الصليب الأحمر، على وثيقة استلام الأسير البالغ من العمر 65 عامًا، تمهيدًا لنقله إلى إسرائيل.

وسلمت "حماس" زوجة سيجال ضمن صفقة التبادل التي أبرمت في نوفمبر 2023، وكان من المقرر أن يكون سيجال ضمن الدفعة التالية لتبادل الأسرى، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استأنف الحرب، ما عطل إطلاق سراحه.

وفي 27 أبريل الماضي، بثت حركة "حماس" مقطعًا مصورًا لمحتجزين إسرائيليين يطالبان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد صفقة قريبًا، تتيح للمحتجزين العودة إلى ديارهم أحياء، وحذرا من أنهما "يعيشان أوضاعًا صعبة تحت القصف"، وكان سيجال أحد هذين المحتجزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صفقة التبادل كتائب القسام الأسير الأمريكي كيث سيجال الأسير الإسرائيلي الجنسية الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

بعد واقعة أسد الفيوم، كيف نظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

وظائف جديدة بالسعودية والإمارات لأصحاب المؤهلات المتوسطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية