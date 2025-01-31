فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طالبة من شرفة مسكنها بالجيزة

تواصل قوات البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات واقعة سقوط طالبة من شرفة مسكنها بدائرة قسم شرطة العجوزة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان ومناقشة أسرتها.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال يفيد فيه بسقوط طالبة من علو ووفاتها فى الحال.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له، وتبين من خلال الفحص المبدئي انتحار طالبة تبلغ من العمر 17 سنة بالقفز من الطابق الرابع، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة واكتئاب مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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