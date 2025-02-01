السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث وأكمنة لضبط بواب متهم بمقتل سيدة في حلوان

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لضبط حارس عقار متهم بمقتل سيدة عثر على جثتها داخل  الحجرة الخاصة بالمتهم، بدائرة قسم شرطة حلوان، من خلال نشر الأكمنة اللازمة والبحث عنه.

 كما تواصل رجال مباحث قسم شرطة  حلوان مناقشة شهود العيان وصاحب العقار والقاطنين به وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

 

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، على جثة سيدة ملقاة داخل حجرة حارس بأحد العقارات الموجودة بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفاة.

تفاصيل الواقعة وردت لقسم شرطة حلوان من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور على جثة داخل غرفة خاصة بحارس عقار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا تربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور على جثمانها.

وكشفت التحريات الأولية أن حارس العقار أصل بلدته محافظة بني سويف ومن المرجح وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتوفاة، وجار ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

بسبب السرعة الزائدة، تحرير 1123 مخالفة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

سقط من فوق السقالة، مصرع عامل في مصنع تحت الإنشاء بأكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث قسم شرطة حلوان قسم شرطة حلوان الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طالبة من شرفة مسكنها بالجيزة

بسبب السرعة الزائدة، تحرير 1123 مخالفة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

سقط من فوق السقالة، مصرع عامل في مصنع تحت الإنشاء بأكتوبر

مارس فعلا فاضحا أثناء توصيلها، سائق تاكسي يتحرش بمندوبة شركة أدوية بالمهندسين

أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

فريق بحث لكشف ملابسات سقوط طالبة بالهرم من شرفة مسكنها

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

اثنان منهم أصيبا مصادفة، أسماء المصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
ads

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

جنازة مهيبة لعم سعيد ضحية أسد حديقة حيوان الفيوم (صور)

نجل فنان شهير يصدم 3 أشخاص بالبحيرة ويتسبب في وفاة أحدهم

الكشف عن عدد قتلى تحطم طائرة وانفجارها على المنازل بفيلادلفيا وفيديو جديد يوثق الكارثة

ترقيصة بملايين، حساب بيراميدز يسخر من زيزو (صورة)

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية