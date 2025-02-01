فريق بحث وأكمنة لضبط بواب متهم بمقتل سيدة في حلوان

تكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لضبط حارس عقار متهم بمقتل سيدة عثر على جثتها داخل الحجرة الخاصة بالمتهم، بدائرة قسم شرطة حلوان، من خلال نشر الأكمنة اللازمة والبحث عنه.

كما تواصل رجال مباحث قسم شرطة حلوان مناقشة شهود العيان وصاحب العقار والقاطنين به وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، على جثة سيدة ملقاة داخل حجرة حارس بأحد العقارات الموجودة بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفاة.

تفاصيل الواقعة وردت لقسم شرطة حلوان من الأهالي بدائرة القسم، مفاده العثور على جثة داخل غرفة خاصة بحارس عقار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا تربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور على جثمانها.

وكشفت التحريات الأولية أن حارس العقار أصل بلدته محافظة بني سويف ومن المرجح وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتوفاة، وجار ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



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