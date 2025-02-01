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رياضة

إنبي يستضيف البنك الأهلي في مواجهة مثيرة بالدوري

فريق انبي،فيتو
فريق انبي،فيتو

يستضيف فريق إنبي، نظيره البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة ال11 من عمر الدوري المصري.


موعد مباراة انبي والبنك الأهلي


وتقام مباراة إنبي والبنك الأهلي في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب بتروسبورت.

البنك الأهلي يحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بعدما فاز في 4 مواجهات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين.

بينما يحتل إنبي المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، حيث فاز بمباراة واحدة فقط، وتعادل 4 لقاءات وخسر 5 هزائم.

 

فيما أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم قادمًا من بترول أسيوط.

 

البنك الأهلى يضم حسن "ميسي"

ووقع ميسي رسميا لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

 

البنك الاهلي يطالب بإعادة مباراة بتروجيت في الدوري
 

 

وفتح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي النار على أحمد جمال حكم مباراة فريقه أمام بتروجيت، التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي  ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف أسامة فيصل صحيح

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث في المباراة كارثة وهدف أسامة فيصل صحيح ١٠٠٪؜ وجاء مثله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨ بين ريال مدريد وليفربول".

 

وأضاف: "لا يوجد في القانون أن تحتسب عقوبتين في لعبة واحدة، والحكم احتسب ركلة جزاء وطرد وهذا غير قانوني بالمرة".

بتروجيت يتخطى البنك الأهلي بثنائية

وفاز فريق بتروجت على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

إلغاء هدف أسامة فيصل

تقدم حامد حمدان لـ بتروجت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف جابرييل شيكودي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

جدير بالذكر أن أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي سجل هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على المهاجم.

 

 

 

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