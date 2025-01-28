بتروجيت يفوز على البنك 2-0 في الدوري الممتاز

الدوري المصري، فاز فريق بتروجت على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة البنك الأهلى وبتروجيت

تقدم حامد حمدان لـ بتروجت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف جابرييل شيكودي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

جدير بالذكر أن أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي سجل هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على المهاجم.

وفي الدقيقة 43 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار لركلة جزاء بعد تدخل عنيف للغاية من محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بالقدم على رأس لاعب بتروجت رشاد المتولي.

وحصل الجزار على البطاقة الحمراء ليستكمل البنك الأهلي اللقاء بعشرة للاعبين، فيما أهدر إسماعيل بامبا ركلة الجزاء بتصويبها خارج المرمى.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بتروجيت فى الدورى

وبدأ البنك الأهلى مباراة بتروجيت كالتالي:"

في حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع: محمود الجزار، أمير مدحت، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

في خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحي، احمد النادرى، أحمد مدبولى، محمد إبراهيم

في خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، أيمن أشرف، أحمد ربيع، سيرجى أكا، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، محمد بسيونى، أحمد سعيد، جريندو.

تشكيل بتروجت امام البنك الاهلي

وجاء بتروجيت بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد خليفة.خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، رشاد المتولي.خط الوسط: حامد حمدان، محمد علي، زياد فرج.خط الهجوم: أحمد بحبح، إسماعيل بامبا، شيكودي جبريل.

ترتيب البنك الأهلي وبتروجيت بالدوري

بهذه النتيجة يحتل بتروجيت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع برصيد 14 نقطة

ويواصل فريق بتروجيت الصاعد حديثا للدوري الممتاز، نتائجه المميزة في المسابقة خاصة أنه الفوز الثاني على التوالي بعد ما حقق الفريق الانتصار على المصري 2-1 بالجولة الماضية.

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