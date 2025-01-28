الدوري المصري، نقل مباريات الأهلي والزمالك لملعب السلام

الدوري المصري، قررت رابطة الأندية المحترفة نقل بعض مباريات الدوري المصري نظرا لغلق ستاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير الى 21 فبراير المقبل.

لتقام مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد أف سي على ستاد السلام، فيما يخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فريق الزمالك، فيتو

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين أمس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبد الكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

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