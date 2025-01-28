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رياضة

البنك الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بمواجهة بتروجيت بالدوري المصري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يلتقي فريقا البنك الاهلي وبتروجيت في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

مباراة البنك الأهلي وبتروجت 

ويدخل فريق البنك الاهلي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير علي الجونة بنتيجة 2-1 ونفس الحال فريق بتروجت الذي فاز علي المصري 2-1

 

وتذاع مباراة البنك الأهلي وبتروجيت علي قناة On Time Sports الناقل الحصري للدوري المصري

ترتيب البنك الأهلي وبتروجيت بالدوري

ويحتل فريق البنك الاهلي الترتيب السادس بجدول الدوري برصيد 14 نقطة في حين يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

 

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