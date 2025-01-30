الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البنك الأهلى يضم حسن أحمد "ميسي" رسميا 3 مواسم ونصف

لاعب بترول اسيوط
لاعب بترول اسيوط ينضم للبنك الاهلي، فيتو

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم قادمًا من بترول أسيوط.

البنك الأهلى يضم حسن "ميسي"

وقام ميسي بالتوقيع رسميل لمدة 3 مواسم ونصف بداية من الانتقالات الشتوية الجارية

 

البنك الاهلي يطالب بإعادة مباراة بتروجيت في الدوري
 

 

فتح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي النار على أحمد جمال حكم مباراة فريقه أمام بتروجيت، التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

هدف أسامة فيصل صحيح

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث في المباراة كارثة وهدف أسامة فيصل صحيح ١٠٠٪؜ وجاء مثله في نهائي دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٨ بين ريال مدريد وليفربول".

وأضاف: "لا يوجد في القانون أن تحتسب عقوبتين في لعبة واحدة، والحكم احتسب ركلة جزاء وطرد وهذا غير قانوني بالمرة".

بتروجيت يتخطى البنك الأهلي بثنائية

وفاز فريق بتروجت على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

 

إلغاء هدف أسامة فيصل

تقدم حامد حمدان لـ بتروجت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضاعف جابرييل شيكودي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 61.

جدير بالذكر أن أسامة فيصل لاعب البنك الاهلي سجل هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ على المهاجم.


 

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنادي البنك الأهلي ميسي حسن أحمد البنك الأهلى يضم حسن بترول أسيوط

مواد متعلقة

طرد وضربة جزاء ضائعة، بتروجت يتقدم علي البنك الأهلي بهدف في الدوري المصري
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

ارتفاع جديد بأسعار الذهب مساء اليوم الخميس 30 يناير 2025

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

لماذا وصف النبي موسى نفسه بالضلال؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية