الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

تنفيذ أعمال شبكة الانحدار بقرية دسونس لتحسين خدمات الصرف الصحي بالبحيرة

أعمال الصرف الصحي
أعمال الصرف الصحي بدمنهور

واصلت محافظة البحيرة، جهودها لتحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي بكافة القرى والمراكز، حيث جار حاليا تنفيذ أعمال شبكة انحدار بقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور تحت إشراف الهيئة الهندسية، حيث يتم استكمال اعمال التمديدات بالشبكة بإجمالى طول  ١٠٥٥٥ مترا؛ وأيضا استكمال أعمال التمديدات بالشبكة بإجمالي طول ١٨٠٠م.

ربط شبكات انحدار الصرف بقرية دسونس أم دينار

ويهدف المشروع إلى ربط شبكات انحدار الصرف بقرية دسونس أم دينار بدمنهور، بمحطة الرفع الجديدة بالقرية والتى سيكون لها الأثر في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات صرف صحي متطورة تواكب احتياجات الأهالي، حيث تخدم شبكات الانحدار قرية دسونس ام دينار وعدد من القرى المجاورة ومن المقرر نهو الأعمال خلال الفترة القادمة.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات

وشددت الدكتورة  جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات، للارتقاء بجودة الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة، مؤكدة أن الأعمال تُنفذ بأعلى معايير الجودة لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين.

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البحيرة دسونس أم دينار دمنهور الصرف الصحي شبكة انحدار
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