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محافظات

تقديم خدمات طبية مجانية لـ 337 مواطنا في قافلة سكانية بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة قافلة سكانية شاملة بقرية الحجر التابعة لقرية سيدى عقبة  تحت رعاية الدكتورة  جاكلين عازر محافظ البحيرة، بهدف توفير خدمات صحية وسكانية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقًا من أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

الكشف على 281 حالة بالمحمودية

 وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية أسفرت عن الكشف على 281 حالة بالمحمودية، تنوعت ما بين  باطنة وأطفال وأنف وأذن وجلدية بالإضافة إلى 56 حالة كشف عن الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة.

رش 200 رأس ماشية وعلاج  400 رأس أغنام

كما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية بالمحمودية شملت رش 200 رأس ماشية وعلاج جماعي لعدد 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى تحصين 400  رأس أغنام  وأبقار ضد مرضى جدري الضأن وجدرى الماشية، وتم تحصين  3600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور وكذلك 68 رأس اغنام  وابقار ضد البروسيلا، ولتعزيز الوقاية والاهتمام بصحة الحيوان تم تنفيذ حملات توعية وإرشاد للمواطنين حول مرض جدري الماشية.

 

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البحيرة قرية الحجر الدكتورة جاكلين عازر قافلة سكانية
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