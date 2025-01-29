تقديم خدمات طبية مجانية لـ 337 مواطنا في قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة قافلة سكانية شاملة بقرية الحجر التابعة لقرية سيدى عقبة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بهدف توفير خدمات صحية وسكانية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وانطلاقًا من أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

الكشف على 281 حالة بالمحمودية

وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية أسفرت عن الكشف على 281 حالة بالمحمودية، تنوعت ما بين باطنة وأطفال وأنف وأذن وجلدية بالإضافة إلى 56 حالة كشف عن الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة.

رش 200 رأس ماشية وعلاج 400 رأس أغنام

كما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية بالمحمودية شملت رش 200 رأس ماشية وعلاج جماعي لعدد 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى تحصين 400 رأس أغنام وأبقار ضد مرضى جدري الضأن وجدرى الماشية، وتم تحصين 3600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور وكذلك 68 رأس اغنام وابقار ضد البروسيلا، ولتعزيز الوقاية والاهتمام بصحة الحيوان تم تنفيذ حملات توعية وإرشاد للمواطنين حول مرض جدري الماشية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.