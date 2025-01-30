إنشاء وحدة مرور بحوش عيسى في البحيرة

واصلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولاتها الميدانية بمركز ومدينة حوش عيسى، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير تنفيذها.

مشروع إنشاء مجمع المواقف الجديد بحوش عيسى

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، وأحمد حمزة، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والنائب يحيى داود، عضو مجلس النواب، والمهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والكباري، حيث تفقدت المحافظ مشروع إنشاء مجمع المواقف الجديد بحوش عيسى، الذي يتم تنفيذه باعتماد مالى 30 مليون جنيه، وتم الانتهاء من عدد من الأعمال بالمشروع، الذي سيسهم بدوره في تنظيم حركة النقل داخل المدينة، كما تتضمن الأعمال إنشاء سور كامل للموقف، وتنفيذ أعمال الطريق الخارجي له، مما سيساهم في توفير بيئة أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين.

إنشاء الكوبري الخرساني على مصرف الخلط بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه

كما تفقدت محافظ البحيرة، مشروع إنشاء الكوبري الخرساني على مصرف الخلط بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، حيث سيعمل جنبا إلى جنب مع موقف السيارات الجديد في تعزيز البنية التحتية بالمنطقة، ويعد خطوة هامة في تطوير شبكات الطرق والمواصلات، وخلال الجولة وجهت محافظ البحيرة بسرعة تحديد قطعة الأرض المستقطعة من مجمع المواقف لإنشاء وحدة مرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، كما أكدت على سرعة تنفيذ الأعمال في المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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