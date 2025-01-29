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محافظات

رفع 84 طن مخلفات صلبة بمحور المحمودية في البحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة
جانب من الحملة بالبحيرة

واصلت محافظة البحيرة، حملاتها المكثفة لإعادة الانضباط في الشوارع وإزالة المخلفات والظواهر العشوائية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود لمكافحة المظاهر العشوائية وإزالة المخلفات التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة.

حملة المرور على 21 كيلو متر من محور المحمودية

وتشارك في الحملة لجنة مكبرة تضم القوات المسلحة والشرطة، إدارة البيئة بالديوان العام، والوحدة المحلية، وتستهدف إزالة المخالفات والتعديات، بالإضافة إلى تنظيف الطرق والمحاور الرئيسية  وقد أسفرت نتائج حملة المرور على 21 كيلو متر من محور المحمودية بكفر الدوار ذهابًا وإيابًا، بإجمالي 42 كيلو متر، عن رفع 84 طنًا من المخلفات الصلبة 

رفع حوالي 10 أطنان من المخلفات على مساحة 300 متر مربع

وتم رفع حوالي 40 طنًا من المخلفات على مساحة 500 متر مربع بمدخل مساكن البيضا بكفر الدوار، رفع حوالي 10 أطنان من المخلفات على مساحة 300 متر مربع أمام الشركة القابضة للمواد الغذائية (منطقة أنطونيادس)، رفع حوالي 5 طن من المخلفات على مساحة 300 متر مربع أمام عزبة القبط بجوار المدرسة الفنية الصناعية، رفع حوالي 10 طن من المخلفات على طول المحور بمحاذاة قرية زهرة، رفع حوالي 8 طن من المخلفات على طول المحور بمحاذاة قرية بولين، رفع حوالي 5 أطنان من المخلفات على طول المحور بمحاذاة قرية كوم أشو،رفع حوالي 6 أطنان من المخلفات على طول المحور بمحاذاة قرية الأمراء،تأتي هذه الحملة ضمن خطة محافظة البحيرة لتحسين المظهر العام للمدن، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتطوير الخدمات في مختلف أنحاء المحافظة.

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البحيرة ازالة المخلفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المحمودية كفر الدوار
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