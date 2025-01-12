بعد وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي، ما هو اختبار الحساسية وكيف يتم ؟

قال الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية أن اختبار الحساسية غير مؤكد لوجود حساسية أم لا فضلًا عن أن نتائجه ليس شرطًا أن تكون صحيحة.

ما هو اختبار الحساسية؟



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه يمكن لاختبار الحساسية أن يعطي نتيجة سلبية ويصاب المريض بحساسية ويمكن أن يتوفى الإنسان أثناء اختبار الحساسية.



وأكد ضرورة الاستعداد لما بعد حقنة المضاد الحيوي من إسعافات أولية وتجهيزات لحين الوصول للمستشفي في حالة وجود حساسية من حقنة مضاد حيوي.

كيف يتم اختبار الحساسية؟

وأشار إلى أن اختبار الحساسية عبارة عن إعطاء جزء من الحقنة يتم حقنها تحت الجلد وانتظار وجود رد الفعل، وفي حالة حدوث احمرار والتهاب وانتفاخ في الجلد يجب استبعاد تناول الحقنة، بينما إذا تقبل الجسم الحقنة ولم تحدث حساسية يتم إعطاء الحقنة.

وكشف عن إمكانية حدوث حساسية متأخرة لا تظهر وقت إعطاء الحقنة ووقت الاختبار؛ لذا يجب وضع المريض تحت الملاحظة أغلب الوقت .



وأوضح أنه عالميًّا أصبح يتم إعطاء عشر حقنة المضاد الحيوي وملاحظة المريض لمدة ساعة ثم إعطاء الحقنة في حالة عدم حدوث حساسية أو آثار جانبية.

وأكد أن أغلب الصيادلة حاليًّا يرفضون إعطاء حقن مضاد حيوي في الصيدليات لما لها من احتياطات يجب اتباعها.

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

وكان مستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية، استقبل سيدة تعانى من توقف فى عضلة القلب نتيجة إعطائها جزءا من حقنة مضاد حيوي كاختبار فى إحدى الصيدليات بقرية إسطنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى “ج.ا” 30 سنة تعانى من توقف بعضلة القلب.

وبالانتقال والفحص وسؤال زوجها أكد أنها توجهت لإحدى الصيدليات بقرية إسطنها بسبب معاناتها من البرد والحساسية وبعد أخذها لجرعة الاختبار سقطت وتوقف القلب وتم نقلها لمستشفى الباجور لتلقى الإسعافات الأولية، وتم نقلها للعناية المركزة بالمستشفى لكنها فارقت الحياة.

وتم استدعاء الصيدلى للاستماع لأقواله، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الجثمان على الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

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