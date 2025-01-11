السبت 11 يناير 2025
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صحة ومرأة

منها الصداع والدوخة، أهم أعراض ارتجاج المخ

ارتجاج المخ،فيتو
ارتجاج المخ،فيتو

 حذرت وزارة الصحة من تجاهل علامات الإصابة بالارتجاج في المخ، مؤكدة ضرورة التوجه للطبيب في حالة التعرض لصدمات دماغية  لتلقي العلاج المناسب

 

أعراض ارتجاج المخ

وتشمل أهم أعراض ارتجاج المخ:

١-الصداع أو الضغط

٢-مشاكل في النوم

٣-مشاكل في الذاكرة

٤-الغثيان أو القيء

٥-الحساسية للضوء /أو الضوضاء

٦-مشاكل التوازن 

٧-الدوخة أو عدم الثبات

٨- مشاكل في الرؤية أو عدم وضوحها أو ازدواجيتها

 وارتجاج المخ مشكلة صحية تحدث للإنسان نتيجة التعرض إلى إصابة شديدة في الرأس أو ضربات على الرأس بشكل مستمر.

 

ويجب على كل شخص تعرض لإصابة في الرأس نتيجة سقوط أو التعرض لصدمة اللجوء إلى طبيب المخ والأعصاب للكشف والاطمئنان.

 

ما هو الارتجاج ؟

 قالت وزارة الصحة إن الارتجاج هو إصابة دماغية ناجمة عن صدمات أو ضربات على الرأس ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بالارتجاج بشكل كامل مع مرور الوقت.

والارتجاج هو إصابة في الرأس تحدث عندما يتعرض لضربة قوية في الرأس.

ويؤكد الأطباء أن الارتجاجات لا تهدد الحياة عادةً لكن الآثار يمكن أن تكون خطيرة وتستمر لأيام أو أسابيع أو حتى لفترة أطول.

عادةً لا تسبب الارتجاجة الواحدة تلفًا دائمًا في الدماغ لكن التعرض لارتجاجات متعددة على مدار العمر يمكن أن يغير بنية المخ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ويزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة.

ويؤثر الارتجاج على النوم الطبيعي للإنسان حيث يتحكم المخ في دورات النوم الطبيعية للجسم ومتى يشعر بالنعاس ومتى يستيقظ، ويمكن أن يؤدي الارتجاج إلى منع حدوث ذلك ويسبب هذه الأعراض:

الشعور بالنعاس أو التعب.
 صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا.
النوم أقل من المعتاد.
النوم أكثر من المعتاد.


كما أن الارتجاج هو إصابة جسدية يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية، وتشمل أعراضها:

التهيج.
تقلب المزاج.
الاكتئاب أو الحزن.
القلق الجديد أو المتزايد أو الشعور بالتوتر.

 

وتشمل أهم أسباب ارتجاج المخ:

1- الحوادث المرورية حيث تعتبر الحوادث المرورية من أكثر الأسباب شيوعًا لارتجاج المخ.
2-  السقوط من الأماكن المرتفعة أو على الأرض يمكن أن يؤدي إلى ارتجاج المخ.
3- بعض الرياضات مثل كرة القدم، الهوكي، والرغبي يمكن أن تؤدي إلى ارتجاج المخ.
4-الضربات الجسدية على الرأس يمكن أن تؤدي إلى ارتجاج المخ.

5-  التحرك السريع يمكن أن يؤدي إلى ارتجاج المخ.

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كيفية التعامل مع حالات ارتجاج المخ

1- الاستشارة الطبية الفورية في حالة حدوث أعراض ارتجاج المخ.
2- الراحة والاسترخاء.
3- تجنب الأنشطة التي تتطلب جهدًا كبيرًا.
4- تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب

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