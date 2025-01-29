مدبولي: رؤساء العالم يدرسون تداعيات وصول ترامب إلى الحكم بأمريكا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حظي بتقدير واسع من الأوساط الدولية، مشيرًا إلى الإشادة الكبيرة بالجهود التي بذلتها مصر جنبًا إلى جنب مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق هذه الهدنة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أوضح “مدبولي”، أن مصر عملت بلا كلل على مدار 15 شهرًا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود كانت مضنية لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وأضاف رئيس الوزراء أنه فور بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، بادرت مصر على الفور بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة، مشيرًا، إلى أنه شهد شخصيًا انطلاق إحدى القوافل الإغاثية الكبرى التي نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لدعم أهالي غزة.

وأشار: جمعني مناقشات مع رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء خلال الاجتماعات المغلقة على هامش منتدى دافوس، وكانت متعلقة بتداعيات وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الي الحكم في الولايات المتحدة.

وأكد: أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وهذا ما أكده الرئيس السيسي وأعلن عنه بوضوح اليوم



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