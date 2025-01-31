السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين: نرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية ونؤيد موقف القيادة السياسية

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين، فيتو

أعلن  عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن كامل دعمه وتأييده لموقف القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع  لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني لـ مصر والأردن.

رفض تصفية القضية الفلسطينية 

وأشار نقيب المحامين إلى أن تصريحات التهجير هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكد أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن التهجير ليس حلًا للقضية، مشددًا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الشعب المصري أجمع يدعم القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ مصر، بالعودة إلى حدود 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

واختتم:" الاحتشاد الشعبي أمام معبر رفح اليوم، لم يكن مجرد تعبير عن تضامن شعبي مع القضية الفلسطينية، بل رسالة واضحة تؤكد أن الدولة المصرية بكافة مكوناتها لن تقبل بأي محاولات لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها عبر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفية القضية الفلسطينية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب فلسطين
ads

الأكثر قراءة

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

ترامب يكرر تصريحه المستفز عن تهجير سكان من غزة إلى مصر والأردن

مصرع طفل لدغه ثعبان أمام منزله بسوهاج

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير سبب نزول حسبنا الله ونعم الوكيل في "آل عمران" وفضل الدعاء بها؟

5 أحاديث عن استحباب صيام شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية