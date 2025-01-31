أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يفتح باب التقديم للتدريب لحديثي التخرج.. انخفاض الذرة والردة وارتفاع البيبسي والبريل.. افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

البنك المركزي يفتح باب التقديم للتدريب لحديثي التخرج بدءا من أول فبراير

كشف البنك المركزي عن فتح باب التقديم للتدريب لحديثي التخرج خلال فبراير الجاري.

وأوضح البنك أن مدة التدريب تصل لنحو 6 شهور والتقديم متاح لكل حديثي التخرج.

وأشار البنك أنه تم إتاحة التقديم علي موقع البنك من خلال هذا الرابط

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023).

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بنحو 10 جنيهات في الأسواق، خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

الذهب اليوم فى الصاغة أسعار الذهب



أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4462 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3905 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3347 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه، في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر صرف الدولار

وترصد “فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار سعر الدولار



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

بمشاركة 210 شركات، افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

تنطلق فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية " في نسخته الثانية غدا السبت ويستمر حتى ٣ فبراير المقبل بمركز المعارض بمدينة نصر في صالتين بالمعرض وهما ١ و٢ بمشاركة ٢١٠ شركات عارضة، برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولي للمعرض عام ٢٠٢٤، وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي ما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته، وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.

انخفاض الذرة والردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الردة نحو 100 جنيه، كما تراجعت أسعار الذرة المستوردة نحو 100 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14 ألف جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

رفع أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ أن شركة بيبسي كولا مصر قررت تغيير أسعار عدد من منتجاتها خلال الفترة المقبلة، التي تشمل عبوات البلاستيك.

بيبسي كولا: تغيير أسعار منتجين بدءا من فبراير 2025

وقال «المنوفي» إن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت للتجار والموردين والموزعين قرارها بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل، بدءًا من شهر فبراير 2025.



أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

وتابع: إن هذه الأسعار المعلنة طبقًا لقرار شركة بيبسي هي نفسها التي أعلنتها في القائمة السابقة، المرسلة في 19 نوفمبر 2024؛ التي كان من المقرر تطبيقها يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024.

زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز بالأسواق غدا

رفع أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز وأمستل؛ غدًا السبت الموافق 1 فبراير 2025، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

تطبيق زيادة في أسعار فيروز وبيريل بداية من فبراير

وكان «المنوفي» قد أوضح أن الشركة أرسلت قائمة جديدة تشمل أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز بزيادات تطبق بداية من أول شهر فبراير 2025.

زيادة 12 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأشار «المنوفي» إلى أن الشركة أرسلت قائمة للتجار والموردين تشمل الزيادات الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز، إذ ارتفعت من 315 جنيهًا إلى 327 جنيهًا، أي بزيادة 12 جنيهًا في الكرتونة.



أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا السبت، فجاء كالأتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ووفقًا للقائمة، رفعت الشركة أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا السبت، فجاء كالآتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

وبحسب القائمة الجديدة، رفعت الشركة أسعار فيروز عبوة كانز إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا، فجاء كالآتي:

وبلغ سعر أمستل زيرو كانز نحو 14.5 جنيه للمستهلك، و339 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

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