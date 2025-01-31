زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز بالأسواق غدا

رفع أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز وأمستل؛ غدًا السبت الموافق 1 فبراير 2025، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

تطبيق زيادة في أسعار فيروز وبيريل بداية من فبراير

وكان «المنوفي» قد أوضح أن الشركة أرسلت قائمة جديدة تشمل أسعار بيريل وفيروز وأمستل كانز بزيادات تطبق بداية من أول شهر فبراير 2025.

قائمة أسعار فيروز وبيريل وامستل بعد تطبيق الزيادة في فبراير 2025

زيادة 12 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأشار «المنوفي» إلى أن الشركة أرسلت قائمة للتجار والموردين تشمل الزيادات الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز، إذ ارتفعت من 315 جنيهًا إلى 327 جنيهًا، أي بزيادة 12 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا السبت، فجاء كالأتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ووفقًا للقائمة، رفعت الشركة أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا السبت، فجاء كالآتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

وبحسب القائمة الجديدة، رفعت الشركة أسعار فيروز عبوة كانز إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا

وعن سعر أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة غدًا، فجاء كالآتي:

وبلغ سعر أمستل زيرو كانز نحو 14.5 جنيه للمستهلك، و339 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

اسعار كانز بيريل وفيروز

رفع أسعار فيروز وبيريل في يوليو الماضي

يشار إلى أن شركة الأهرام للمشروبات الغازية، قد قررت في يوليو 2024، تطبيق زيادة جديدة في أسعار كانز بيريل وفيروز، وذلك وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار والموردين.

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