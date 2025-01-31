البنك المركزي يفتح باب التقديم للتدريب لحديثي التخرج بدءا من أول فبراير

كشف البنك المركزي عن فتح باب التقديم للتدريب لحديثي التخرج خلال فبراير الجاري.

وأوضح البنك أن مدة التدريب تصل لنحو 6 شهور والتقديم متاح لكل حديثي التخرج.

وأشار البنك أنه تم إتاحة التقديم علي موقع البنك من خلال الرابط التالي

https://cbe.taleo.net/careersection/cbe_ex/jobsearch.ftl

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح البنك المركزي، ان التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).

وتابع: وحققت الفترة يناير/نوفمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار (مقابل نحو 17.9 مليار دولار).

حدد البنك المركزي نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وفق عدد من المحددات والشروط الرئيسية، وأوضح البنك أن الإشراف على نظم الدفع يشمل الخطوات التالية:

يمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم - سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى - وكذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات أصحاب علامات القبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية (بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر)، ويمتد نطاق سياسة الإشراف إلى الأطراف القائمين ببعض الخدمات نيابة عن تلك الجهات بالإسناد أو التعهيد.

عند تحديد منهجية وإطار ودورية ودرجة تركز الإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، سيراعي البنك المركزي المصري نوع ونطاق ومدى تعقيد الأنشطة المنفذة من خلالهم وكذلك المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها.

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