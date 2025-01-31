الأمم المتحدة تنتقد دعوة ترامب إلى احتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي في جوانتانامو

انتقدت الأمم المتحدة، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يصبح السجن العسكري في جوانتانامو، المخصص أساسًا لاحتجاز متهمين بالإرهاب، جاهزا لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.

الأمم المتحدة تهاجم طلب ترامب لاحتجاز المهاجرين في جوانتانامو

وتابعت الأمم المتحدة، أن احتجاز المهاجرين يجب أن يكون الملاذ الأخير، وذلك بعد كشف ترامب عن خطة مفاجئة لاحتجاز آلاف المهاجرين غير الشرعيين في معتقل جوانتانامو.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس للصحفيين في جنيف، إنه "من الضروري الحفاظ على كرامة وحقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم في الهجرة، وضمان معاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب أن يكون احتجاز المهاجرين الملاذ الأخير وفقط في ظروف استثنائية".

وشدد على أنه "بغضّ النظر عن وضعهم، يتمتّع المهاجرون بحقوق الإنسان ويجب احترامهم أينما كانوا".

إدارة ترامب تشن حملة على المهاجرين غير الشرعيين

وانتخب ترامب بعد حملة وعد خلالها بإنهاء ما أسماه "غزو" المهاجرين غير النظاميين للولايات المتحدة، وقد اتخذ عددا من التدابير المناهضة للهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتعهَّدت إدارته بتسريع وتيرة عمليات الترحيل بشكل كبير، في حين يعيش حاليا نحو 11 مليون شخص في وضع غير نظامي على الأراضي الأمريكية.

وقال ترامب إنّه يريد أن يصبح السجن العسكري في جوانتانامو، المخصص أساسًا لاحتجاز متهمين بالإرهاب، جاهزًا لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.

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