الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض ينشر صورًا لعمليات ترحيل المهاجرين بطائرات عسكرية

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

بدأت الإدارة الأمريكية تنفيذ حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ونشرت المتحدثة باسم  البيت الابيض صورًا لعمليات الترحيل باستخدام طائرات عسكرية، في خطوة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ".

حملة واسعة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بدء عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، التي وعد بها ترامب.

ونشرت ليفيت على صفحتها الرسمية على "إكس" صورًا لمهاجرين يتم إركابهم في طائرات عسكرية لترحيلهم.

وقالت المتحدثة إن ترامب يبعث برسالة قوية وواضحة إلى العالم مفادها: "إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني، فستواجه عواقب وخيمة".

وأوضحت ليفيت أن "إدارة ترامب أوقفت 538 مهاجرًا غير نظامي"، مضيفة أنه تم ترحيل المئات في طائرات عسكرية.

أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية

وأضافت: "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ جارية. قُطعت وعود وتم الوفاء بها"، بعد بضعة أيام فقط من تنصيب ترامب.

وبدأت الولايات المتحدة ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين في طائرات عسكرية، فيما أعلن البيت الأبيض إطلاق "أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ.

وكان ترامب وعد بشن حملة صارمة على الهجرة غير النظامية خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة.

 

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