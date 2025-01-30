أسباب حكة الجلد، ومتى تدل على حالة طبية خطيرة؟

عادةً، لا يكون سبب الحكة الجلدية خطيرًا، فتكون غالبًا أم جفاف الجلد، والذي ينتشر في فصل الشتاء، أو الشيخوخة، فمع التقدم ​​في العمر، تتغير مستويات الهرمونات وتصبح البشرة أرق وأكثر جفافًا، ويمكن أن تساعد العناية بالبشرة واستخدام المرطبات بانتظام في تعويض هذه التأثيرات.

ولكن في حالات أخرى، يمكن أن تشير الحكة المستمرة (المعروفة أيضًا باسم الحكة الجلدية) إلى مشاكل طبية أخرى تحتاج إلى عناية الطبيب.

أسباب الشعور بالحكة

تمامًا مثل العطس أو السعال، يعد الشعور بالحكة العرضية طبيعي، ولكن ما الذي يسبب هذه الحاجة إلى الحك؟، عادةً، يكون ذلك شيئًا في البيئة، أو الطعام الذي نتناوله، أو المكونات أو المواد المسببة للحساسية التي تكون بشرتنا حساسة لها، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للحكة ما يلي:

جفاف الجلد، هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحكة، وهناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها لتهدئة البشرة الجافة، ولكن كل هذا يتوقف على سبب شعور بشرتك بالجفاف في المقام الأول، وتشمل هذه:

هواء الشتاء، من الداخل والخارج، يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة والرطوبة إلى جفاف البشرة، في حين أن التدفئة الداخلية يمكن أن تجردها من المزيد من الرطوبة.

الاستحمام بالماء الساخن، في حين أن الاستحمام بالبخار يمكن أن يهدئ البشرة مؤقتًا، إلا أنه ينتهي به الأمر إلى تجفيف البشرة بشكل أسرع.

الصابون الخاطئ، بعض أنواع الصابون قاسية وتجرد البشرة من رطوبتها الطبيعية.

مرطبات متوسطة، استخدم مرطبًا بعد الغسيل، يجب تجنب المستحضرات التي تحتوي على العطور، لأنها يمكن أن تجفف البشرة.

المنظفات القاسية، يمكن أن تؤدي العطور الموجودة في منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة إلى تهيج البشرة الجافة.

ردود الفعل التحسسية، قد يكون سبب الحكة أيضًا هو تغيير في المنتجات التي لا يتفاعل معها الجسم جيدًا.

حروق الشمس أو الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، إذا قضي الشخص مؤخرًا بعض الوقت في الشمس بدون حماية، فقد تبدأ حروق الشمس في الشعور بالحكة.

لدغات الحشرات أو اللسعات،

ردود الفعل تجاه الأدوية، إذا بدأ الشخص في تناول دواء جديد لم يعتد عليه الجسم أو يرفضه بطريقة ما، فقد يسبب الحكة أو تهيجات جلدية أخرى.

الإكزيما، الإكزيما هي حالة جلدية شائعة، وعادة ما تسبب الحكة في أجزاء مختلفة من الجسم.

الشرى، يمكن أن يحدث الشرى غالبًا أثناء رد فعل تحسسي بسبب طعام أو شيء لمسته.

أن يكون الشخص في سن 65 عامًا أو أكبر، إذا كان عمر الشخص أكثر من 65 عامًا، فمن المحتمل أن تكون بشرته حساسة للغاية للحكة أو التهيج.

متى تكون الحكة علامة على شيء خطير؟

في بعض الحالات تشير الحكة إلى وجود امراض أساسية وأعراضًا أخرى مرتبطة بالجلد.

اعتمادًا على الحالة أو السبب، يمكن أن تحدث أعراض الحكة في أجزاء مختلفة من الجسم - من اليد والساق وحتى المناطق التناسلية.

تعتبر الحكة مزمنة إذا استمرت لمدة ستة أسابيع أو أكثر.

في بعض الحالات، يمكن أن تكون الحكة المستمرة علامة على حالات كامنة مثل:

أمراض الكبد

وجدت الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة أبلغوا عن أعراض الحكة، ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الحكة المرتبطة بأمراض الكبد تبدأ عادةً في راحة يدك ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم.

غالبًا ما ترتبط الحكة بأمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وكذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي، على الرغم من أن ليس كل من يعاني من هذه الحالات سيعاني من هذه الأعراض.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فقر الدم اللاتنسجي

يمكن أن تكون أنواع معينة من الحكة أيضًا علامة على نقص الحديد أو فقر الدم، وفي بعض الحالات النادرة، يمكن للأشخاص المصابين بنقص الحديد أو فقر الدم اللاتنسجي أن يصابوا بما يسمى طفح فقر الدم.

وإذا كان فقر الدم بسبب نقص الحديد، فسيعاني المريض من احمرار الجلد ونتوءاته التي يشعر بألم بعد الحك، إذا كان السبب الأساسي هو فقر الدم اللاتنسجي، فمن المرجح أن يظهر على شكل نقاط حمراء أو أرجوانية صغيرة تحت الجلد.

مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى الحكة أيضًا، وعندما لا تعمل الغدة الدرقية كما ينبغي، فهذا يعني أنها إما تنتج الكثير أو القليل من هرمون الغدة الدرقية، ونتيجة لذلك، يمكن أن تسبب الغدة الدرقية غير النشطة جفاف الجلد وتقشره وحكة في كثير من الأحيان، وبنفس الطريقة، يمكن أن تسبب الغدة الدرقية المفرطة النشاط أيضًا طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم يسبب الحكة.

مرض السكري

إذا كان الشخص يعيش مع مرض السكري، فقد يكون أكثر عرضة للحكة، وذلك لأن أنواعًا معينة من مرض السكري (اعتلال الأعصاب السكري أو الاعتلال العصبي المحيطي) يمكن أن تسبب تلفًا في الأعصاب، ويمكن أن يسبب هذا التلف حكة في الجلد موضعية في أجزاء معينة من الجسم مثل اليدين أو القدمين أو الساقين.

قد يعاني الشخص أيضًا من وخز أو فقدان الإحساس في القدم أو اليد مع هذه الأعراض، و​​إذا كان يعاني من مرض السكري وتعاني من حكة لا تزول، فيجب التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية على الفور.

مرض الكلى

يمكن أن تكون الحكة أيضًا نتيجة لمرض الكلى المزمن، ولن يرى الشخص هذه الأعراض في وقت مبكر، ولكن إذا تقدم مرض الكلى، فقد يبدأ الجلد في الشعور بالجفاف والتقشر والحكة، ابحث عن علامات تغير لون بشرتك أو لونها، مثل الأصفر أو الرمادي.

قد يكون هذا النوع من الحكة (الحكة البولية) بسبب تغيرات في جهاز المناعة أو مشاكل الأعصاب، وقد يعاني أيضًا من حكة شديدة في الليل وتفاقم الحكة عندما يكون الجلد جافًا للغاية.

أنواع معينة من السرطان

في حالات نادرة، يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان مثل سرطان الدم أو الليمفوما أو سرطان الجلد أعراض الحكة، وفي هذه الحالات، تؤثر الحكة عادةً على الجسم بالكامل على الرغم من أن البشرة تبدو طبيعية.

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