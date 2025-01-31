الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

سقط من فوق السقالة، مصرع عامل في مصنع تحت الإنشاء بأكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تواصل رجال المباحث الجنائي  تكثيف جهودهم في كشف ملابسات وفاة عامل سقالة بدائرة قسم اكتوبر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث ومناقشة شهود العيان.


تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر ثان المقدم كريم سمير يفيد  مصرع عامل سقالات  بالغ من العمر  55 عامًا. 

بالانتقال والمعاينة المبدئية تبين أن المتوفى اختل توازنه أثناء تركيبه سقالات بالطابق الثاني لمصنع تحت الإنشاء مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.
 

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قسم أكتوبر كاميرات المراقبة المباحث الجنائية مباحث اكتوبر

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