قرار من النيابة في حادث مصرع عامل سقط من سقالة بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل سقالة لقي مصرعه، أثناء عمله فى مصنع تحت الإنشاء، بعد أن اختل توازنه في أكتوبر، بعد العرض على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة بالجيزة

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هانى شعراوي، إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر ثان المقدم كريم سمير يفيد فيه مصرع عبد العظيم، ع 55 سنة “عامل سقالات”.

وبالانتقال والفحص، تبين ان العامل اختل توازنه أثناء تركيبه سقالات بالطابق الثانى لمصنع تحت الإنشاء مما أدى إلى وفاته فى الحال،

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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