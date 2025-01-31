الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

بسبب السرعة الزائدة، تحرير 1123 مخالفة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور بالطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1123 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 52 دراجة نارية مخالفة، 63 مخالفة موقف عشوائى، 135 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة الاجراءات القانونية وزارة الداخلية

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