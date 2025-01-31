الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر اليوم،السيسي يهنئ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا،غلق كلي لامتداد شارع الأهرام ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس،موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

 

بحوث الصحراء يوجه قدرات بحثية لتنمية المجمعات الزراعية في سيناء والنهوض بالمرأة السيناوية

أصدر مركز بحوث الصحراء  تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية وكذلك القوافل البيطرية فى مناطق عمله وتضمن التقرير عددا من أهم الأنشطة التي أجراها المركز خلال الفترة الأخيرة.

 

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وخليج السويس حيث يصل ارتفاع الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

 

صرف معاشات شهر فبراير 2025 غدًا

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير 2025 غدًا، وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

الانتهاء من اختبارات تشغيل ورش صيانة "المونوريل" بالعاصمة الإدارية

انتهت شركة الستوم بالتعاون مع هيئة الانفاق من لاختبارات الخاصة ببدء التشغيل لورش صيانة بواجى المونوريل وذلك بورش المونوريل بشرقى العاصمة الادراية.

 

الإعلان عن عدة مسابقات لشغل 404 وظائف بالجهاز الإداري للدولة قريبا

يعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الإعلان قريبًا عن عدة مسابقات لشغل 404 وظائف شاغرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة،حيث أكد مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وتم إرسالها للمديرية. 

أكاديمية البحث العلمي تقرر مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا حتي يوم ١٥/٢/٢٠٢٥، والذي انطلق برؤية جديدة تحت مسمى مكاتب التسويق التكنولوجي "انطلاقة جديدة نحو اقتصاد معرفي".

 

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشخص الذي لقي مصرعه بسبب هجوم أسد بحديقة حيوان الفيوم، ليس أحد حراس الحيوانات ولكنه أحد الغفراء العاملين بالحديقة، وغير المختصين بالتعامل مع الحيوانات.

 

السيسي يهنئ أحمد الشرع بعد توليه منصب رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية

هنأ الرئيس السيسي أحمد الشرع بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

غلق كلي لامتداد شارع الأهرام ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس بدءا من الغد

أعلنت محافظة الجيزة عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبري عباس وشارع البحر الأعظم.

 

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل جديدة داخل وخارج مصر حول، التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم. 

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