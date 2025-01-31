مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم
كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشخص الذي لقي مصرعه بسبب هجوم أسد بحديقة حيوان الفيوم، ليس أحد حراس الحيوانات ولكنه أحد الغفراء العاملين بالحديقة، وغير المختصين بالتعامل مع الحيوانات.
تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم
وأضاف المصدر أن الغفير تواجد بالصدفة ولأسباب غير معلومة داخل مكان عرض مفتوح مخصص للأسود داخل الحديقة، وهو ما تسبب في هجوم الأسد عليه.
وأكد المصدر أن قوات الشرطة التي حضرت إلى الحديقة على الفور قامت بالتعامل مع الموقف وأطلقت النيران على الأسد وأردته قتيلا في محاولة لإنقاذ الغفير.
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