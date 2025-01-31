مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الشخص الذي لقي مصرعه بسبب هجوم أسد بحديقة حيوان الفيوم، ليس أحد حراس الحيوانات ولكنه أحد الغفراء العاملين بالحديقة، وغير المختصين بالتعامل مع الحيوانات.

صور متداولة لاسد حديقة الفيوم

تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

وأضاف المصدر أن الغفير تواجد بالصدفة ولأسباب غير معلومة داخل مكان عرض مفتوح مخصص للأسود داخل الحديقة، وهو ما تسبب في هجوم الأسد عليه.

صور متداولة للأسد حديقة الفيوم

وأكد المصدر أن قوات الشرطة التي حضرت إلى الحديقة على الفور قامت بالتعامل مع الموقف وأطلقت النيران على الأسد وأردته قتيلا في محاولة لإنقاذ الغفير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.