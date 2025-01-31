في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة،حيث أكد مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وتم إرسالها للمديرية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنه جار مراجعة النتيجة المرسلة من الادارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس



نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى







ويتم اختيار المرحلة الاعدادية والصف الثالث الاعدادى وادخال الاسم والرقم القومى

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس



وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة



مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

وكانت قدأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن اعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثاني الإعدادي،على الموقع الرسمى للمديرية مجانًا على الرابط الاتى وذلك مساء تمس الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠

وسوف تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتبارًا من غدا السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١

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