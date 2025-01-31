الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل جديدة داخل وخارج مصر حول، التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم 

 

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “ بوابة فيتو ” التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم 

 

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم 

 

 

وحول التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم،  أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

 

 

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة  لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل  العمالي في الخارج.

 

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم،فيتو
التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم،فيتو

وأوضح وزير العمل أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

 

 

 

 

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات 

 

 

وبشأن التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم، وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل ١٠٠٠ عامل مهني فى التخصصات التالية: (۱۰۰ مساعد بناء،۱۰۰ نجار مسلح،۱۰۰ حداد مسلح،١٠٠ لحام،3۰۰ مركب هياكل،٢٠٠ بناء عام،۵۰ مشغل ماكينات،۲۰ كهربائي صناعي،۱۰ عامل مضخات، ١٠ ميكانيكي صناعي، ١٠ ميكانيكي ديزيل).

 

خطوات التقديم لوظائف الإمارات 

 

وعن خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في الامارات، سيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا  خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

 

وطالب وزير العمل محمد جبران الشباب الراغبين في العمل التقديم لتلك الفرص المعلن عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم الإمارات العربية المتحدة الباحثين عن فرص عمل توفير فرص عمل دولة الإمارات العربية المتحدة مكاتب التمثيل العمالي في الخارج وزارة العمل مكاتب التمثيل العمالي محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

توقيع اتفاقية بين وزارة العمل و"شركة رواج" لتوظيف الكوادر المصرية

برواتب تصل لـ 3600 ريال سعودي، شروط وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

وزارة العمل: جاهزون لتوفير أيدي مدربة لسوق العمل الألماني

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025
ads

الأكثر قراءة

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

مصرع طفل لدغه ثعبان أمام منزله بسوهاج

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أحاديث عن استحباب صيام شهر شعبان

علي جمعة من معرض الكتاب: الجهل وعدم القدرة على رد الشبهات من أبرز أسباب إنكار السنة

كيف تتغير خصائص النار في الآخرة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية