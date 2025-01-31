التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل جديدة داخل وخارج مصر حول، التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم

ومن خلال السطور التالية يقدم موقع “ بوابة فيتو ” التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم

وحول التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم، أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الجمعة، عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصا مقدمة من شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات، وذلك براتب شهري يتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي حسب طبيعة كل تخصص.

وقال جبران إن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم،فيتو

وأوضح وزير العمل أن تلك الفرص تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، موجهًا الشباب الذين تنطبق عليه الشروط بسرعة التقديم.

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات

وبشأن التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالامارات وخطوات التقديم، وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إن التخصصات تشمل ١٠٠٠ عامل مهني فى التخصصات التالية: (۱۰۰ مساعد بناء،۱۰۰ نجار مسلح،۱۰۰ حداد مسلح،١٠٠ لحام،3۰۰ مركب هياكل،٢٠٠ بناء عام،۵۰ مشغل ماكينات،۲۰ كهربائي صناعي،۱۰ عامل مضخات، ١٠ ميكانيكي صناعي، ١٠ ميكانيكي ديزيل).

خطوات التقديم لوظائف الإمارات

وعن خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في الامارات، سيتم إتاحة التسجيل للشباب الراغب في التقديم على موقع الوزارة هنا خلال الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 2025، كما أوضحت أنه سيتم توفير توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.

وطالب وزير العمل محمد جبران الشباب الراغبين في العمل التقديم لتلك الفرص المعلن عنها.

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